De Rotterdamse haven draait weer volop, maar is nog niet volledig hersteld van de coronadip. In de eerste helft van dit jaar is in de grootste haven van Europa 231,6 miljoen ton aan vracht overgeslagen, 5,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

"Dat betekent niet dat de coronadip van vorig jaar helemaal is goedgemaakt", zegt topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam. Hij verwacht dat dit wel zal gebeuren, omdat de economie en de wereldhandel aantrekken. Tegelijkertijd wijst Castelein op het onzekere verloop van de coronapandemie.

Het Havenbedrijf Rotterdam maakte vanmorgen de halfjaarcijfers bekend. In de eerste helft van dit jaar was, vergeleken met de eerste zes maanden van 2020 toen de wereld in lockdown zat en de wereldhandel een tik kreeg, vooral meer aan- en afvoer van ijzererts, kolen en containers. Bij de containers, waarvan een groot deel uit Azië komt, gaat het om een toename van 8,7 procent.

Suez-file

De Suez-file die in maart ontstond door het vastlopen van de containerreus Ever Given op de belangrijke scheepvaartroute heeft geen invloed op de cijfers. Alle schepen zijn inmiddels aangekomen en hebben gelost, op eentje na. De Ever Given zelf arriveert volgende week in Rotterdam.

De Brexit waarvoor de haven zich schrap had gezet, verliep zonder grote problemen.

De olie-overslag, dat zo'n beetje de helft van het resultaat in Rotterdam bepaalt, groeide volgens de cijfers van het Havenbedrijf maar een klein beetje; 1,1 procent meer. Er wordt bijvoorbeeld nog steeds veel minder kerosine verhandeld, omdat er minder vliegverkeer is.

Financieel staat de haven er goed voor, zegt Castelein. "Dat stelt ons in staat om te blijven investeren in de haven van de toekomst, in de transitie naar schonere energie en in goede bereikbaarheid."