In de Rotterdamse haven heeft de douane de afgelopen 24 uur tijdens controles vier partijen van in totaal 2.807 kilo cocaïne onderschept. De straatwaarde van de in beslag genomen drugs wordt geschat op ruim 210 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Op 16 juli werd er ook al een grote lading cocaïne gevonden in de Rotterdamse haven. Het ging toen om 3.001 kilo, met een straatwaarde van 225 miljoen euro. Volgens het OM was het een van de grootste vangsten ooit in Rotterdam.

De grootste hoeveelheden drugs die de afgelopen 24 uur werden aangetroffen, zaten in containers uit Ecuador. Woensdag werd in een lading bananen 840 kilo coke aangetroffen, dinsdag zat er in een lading chips uit Ecuador 1.451 kilo cocaïne.

Woensdag werd ook nog 457 kilo cocaïne opgespoord in een container met noten uit Panama en dinsdag werd 59 kilo drugs aangetroffen in een container met jodium uit Chili.