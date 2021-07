Een vrachtschip in de Rotterdamse haven dreigde vanavond te kapseizen. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam hebben de hulpdiensten nu alles onder controle en zal het schip in de Waalhaven geen slagzij maken.

Het gaat om de Maxima, een gloednieuw schip van de Nederlandse rederij Wagenborg. Door nog onbekende oorzaak is water in het ruim gelopen waardoor het even na half zes scheef kwam te liggen. "Het schip maakt water", zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam. "Dat is nu gestopt. Er zijn pompen geplaatst om het weer leeg te pompen."

De 150 meter lange en 16 meter brede Maxima is in januari in de vaart genomen door rederij Wagenborg uit Groningen. Het is een zogeheten multipurpose vrachtschip dat verschillende soorten ladingen kan vervoeren van hout, staal en veevoeder tot windmolenonderdelen.

Het schip ligt aan Pier 2. Rondom liggen patrouilleboten van het Havenbedrijf Rotterdam.