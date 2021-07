Het Oogziekenhuis Rotterdam is woensdagmiddag halsoverkop ontruimd nadat brand was uitgebroken in een papiercontainer in de kelder van het gebouw. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling.

De brand brak rond 15.15 uur in de kelder van het pand uit. Het vuur ontstond in een papiercontainer, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Bijna anderhalf uur later, even na 16.30 uur, kwam de melding dat de brand geblust was.

De hulpdiensten rukten in groten getale uit. Dit gebeurde volgens een zegsman van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vooral gezien de locatie van de brand: een ziekenhuis vol kwetsbare patiënten. Volgens de woordvoerder valt de brand mee. Toch is er opgeschaald. "We hebben besloten te evacueren in verband met de grote hoeveelheid rook die vrij is gekomen. Dat zorgde voor een dusdanige overlast dat het gebouw leeg moest.'' De hulpdiensten kwamen met groot materieel ter plaatse, waaronder meerdere tankautospuiten, redvoertuigen en meerdere ambulances om de situatie zo snel als mogelijk onder controle te krijgen.

Hulpverleners hielpen zo'n 350 personen, onder wie personeelsleden, uit het pand. Sommige patiënten zaten op dat moment middenin een oogoperatie. Aanwezigen werden snel naar buiten gebracht en stonden buiten op de stoep. Later konden konden ze naar het nabijgelegen Ooghuis. "Deze personen hebben daar geen fysieke hinder van ondervonden."

Het ziekenhuis is tot minstens 18.00 uur gesloten. In de tussentijd ventileert de brandweer het pand. Na het ventileren voert de brandweer nog CO-metingen uit om er zeker van te zijn dat het veilig is om de ruimtes weer te betreden. Onduidelijk is nog wanneer de patiënten terug naar het ziekenhuis kunnen.

Er zijn geen gewonden gevallen. Hoe is de brand in de container heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend.