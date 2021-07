Het Oogziekenhuis Rotterdam is ontruimd nadat brand is uitgebroken in een papiercontainer in de kelder van het gebouw. De brand zorgt voor veel rookontwikkeling.

De hulpdiensten kregen de melding net na 15.30 uur binnen. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond valt de brand mee. Toch is er opgeschaald. "We hebben besloten te evacueren in verband met de grote hoeveelheid rook die vrij is gekomen. Dat zorgde voor een dusdanige overlast dat het gebouw leeg moet."

De hulpdiensten zijn met groot materieel ter plaatse, waaronder meerdere tankautospuiten, redvoertuigen en meerdere ambulances om de situatie zo snel als mogelijk onder controle te krijgen.

Naar schatting van een ooggetuige staan zo'n 100 tot 200 mensen op straat, onder wie patiënten in operatiekleding. "Er is vooralsnog niets bekend over eventuele gewonden", meldt de woordvoerder van de Veiligheidsregio.