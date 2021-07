Wie komt winkelen in Rotterdam hoeft zich vanaf vandaag geen zorgen meer te maken rondom zonbescherming. Naast de zeepzuilen in het stadscentrum waarmee het winkelend publiek de handen tijdens een shopdag kan desinfecteren komt ook een dispenser met zonnebrandcrème te staan.

Winkeliers in de binnenstad bieden met het initiatief een uitkomst voor iedereen die thuis is vergeten zich in te smeren. Naast de zuilen met handgel die vorig jaar zijn geplaatst komen dispensers met daarin gratis zonnebrandcrème met SPF50.

De pompjes zijn niet contactloos te gebruiken, maar voor schone handen zit de desinfecterende handgel aan de andere kant van de zuil.