Elk jaar op 15 augustus herdenken Indische Nederlanders het einde van de Tweede Wereldoorlog in Indonesië. Sinds kort zijn er 33 familiefoto's van deze Nederlands-Indische Rotterdammers afgedrukt op vlaggen te zien aan de Boompjeskade, allemaal met een eigen verhaal.

Iedere Rotterdammer die langs de vlaggen loopt, kan met zijn smartphone een QR-code openen die de persoonlijke verhalen achter de foto's laat zien. Het doel van deze vlaggenparade? "Verhalen uit die tijd blijven vertellen", zegt voorzitter Tenny Tenzer van stichting Herdenking 15 augustus 1945 regio Rotterdam. Elk jaar herdenken Indische Nederlanders op die dag het einde van de Tweede Wereldoorlog in Indonesië.



"De Nederlands-Indische oorlog is misschien een ver-van-onze-bed-show", zegt hij. "Maar daarom niet minder belangrijk." Veel opa's en oma's van Indische Rotterdammers liepen volgens hem een trauma op tijdens de oorlog. "Zij konden er moeilijk over praten, daarom doen wij het nu voor hen door middel van deze fotoactie."

De banieren hangen er tot 15 augustus en zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Vlaggenparade. Indische Rotterdammers kunnen nog tot 30 juli hun familiefoto insturen naar de stichting, zodat zij thuis ook een vlag kunnen ophangen.