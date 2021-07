Het Landverhuizersmuseum dat op de eerste etage van de verbouwde Fenixloods moet komen, is nog niet open voor publiek, maar vandaag is wel bekendgemaakt dat het een zeldzaam uitrolpanorama heeft verworven.

Het gaat om een handgekleurde litho uit 1826 die de Rotterdamse bedrijvigheid in die tijd op het water laat zien. De bijna 2,5 meter lange voorstelling toont, vanuit het zuiden gezien, zeilschepen die langs imposante gebouwen aan de Boompjes varen.

Volgens het museum was dit destijds één van de fraaiste waterfronten van Europa. Het enige herkenningspunt op de rolprent is de stompe toren van de Laurenskerk.

Het werk is vervaardigd door Quirijn Maurits Rudolph Ver Huell (1787-1860) op vier langgerekte aaneengesloten stroken papier. Het uitgerolde historische panorama komt in het toekomstige museum in een voor het raam opgestelde vitrine te staan, zodat bezoekers tevens uitzicht hebben op de huidige stad.

Wanneer het Fenix Landverhuizersmuseum opengaat, is nog niet bekend. De monumentale loods wordt momenteel gerestaureerd, zodat het museum over enkele jaren open kan voor publiek. Begin dit jaar vroegen omwonenden om een bouwstop, omdat ze vrezen voor verkeersoverlast, maar de rechter wees dat van de hand.