Een Rotterdammer die zich jarenlang schuldig maakte aan misbruik van jonge meisjes moet 21 maanden de gevangenis in, met aftrek van de 234 dagen die hij al in voorarrest zat. Ook legde de Rotterdamse rechtbank hem dinsdag tbs met voorwaarden op. De 25-jarige man maakte minimaal zeven slachtoffers. De officier van justitie had twee weken geleden drie jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden geëist.

De ontuchtpleger, die volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar is, zocht via Snapchat contact met de meisjes, van wie er een pas 9 was, en wist ze zover te krijgen dat ze voor de webcam seksuele handelingen verrichtten. Met een vijftienjarig meisje sprak hij af en had hij ook seks.

Uit de verhalen van de slachtoffers, die de dader twee weken geleden in de rechtbank voor een groot deel bevestigde, bleek dat hij zijn slachtoffers keihard aanpakte. Als ze niet naar hem luisterden, dreigden hij beelden die hij eerder van hen had gekregen online te zetten. Daarmee chanteerde hij zijn slachtoffers om nog meer beelden te sturen.

Volgens de psycholoog die hem onderzocht heeft de verdachte een pedofiele stoornis en is bij hem sprake van hyperseksualiteit. Zelf stuurde hij ook beelden van zijn geslachtsdeel. Op straat deed hij ook zijn broek naar beneden voor enkele jonge meisjes en maakte er zelf een filmpje van. Het misbruik kwam aan het licht toen een vijftienjarig slachtoffer op wie hij ook echt verliefd was, naar haar moeder stapte met beelden van kinderporno die op zijn mobiele telefoon stonden.

Bij een huiszoeking kwam aan het licht dat Van B. veel meer te verbergen had. De man zei overigens de beelden die hij zelf van zijn slachtoffers verzamelde niet te hebben gedeeld met de buitenwereld. Een van de rechters noemt dat twee weken geleden een 'schrale troost'.