Met twee voertuigen schoot de Rotterdamse brandweer vanochtend even na half 12 te hulp, maar van deze Volkswagen-bestelbus is niks meer over. De bestuurder ontdekte op de A16 ter hoogte van Rotterdam-Prins Alexander dat het niet goed zat met zijn voertuig en nam snel de afslag. Op de Hoofdweg, nabij het Bastion Hotel, zette hij zijn bus aan de kant.

De inzittenden konden ongedeerd de bestelbus verlaten, maar het voertuig ging helemaal in vlammen op. Hoewel niet geheel duidelijk is wat er werd vervoerd, toen foto's van Mediatv dat er meubel-achtige attributen in de bus stonden. Ook deze zijn verloren gegaan.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zal nadat de uitgebrande bus is afgevoerd, de gemeente het wegdek moeten komen schoonmaken en misschien zelfs repareren omdat de hitte van het vuur het asfalt kan hebben aangetast. Over de oorzaak van de brandweer-zegsman niets zeggen.