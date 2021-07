De A15 bij Oostvoorne richting Europoort was dinsdagochtend tijdelijk afgesloten vanwege een ongeluk. Door nog onbekende oorzaak botste een personenauto tegen een pijlwagen aan. Daardoor was de weg tussen de Havens 5700-6200 en Havens 6200-7000 dicht. De weg is inmiddels weer open.

Het ongeluk op de A15 gebeurde rond 09.15 uur. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Het verkeer werd via de vluchtstrook omgeleid en moest op rekening houden met een vertraging van bijna twintig minuten. Er staat vijf kilometer file.

Verkeer richting de Europoort kon volgens Rijkswaterstaat het beste de borden Brielle volgen via de N57 en N218.