Een motoragent werd begin juli in Rotterdam doodgereden door een vrachtwagenchauffeur. Een collega van de agent zegt in het radioprogramma Met het Oog op Morgen dat motoragenten instructie hadden gekregen de chauffeur alleen met een politieauto te controleren, omdat de man levensgevaarlijk zou zijn. De vrachtwagenchauffeur had ook in 2015 een motoragent aangereden.

Na de dodelijke aanrijding reed de vrachtwagenchauffeur door. Dankzij getuigen en camerabeelden kon hij worden aangehouden. De man wordt verdacht van het opzettelijk aanrijden van het slachtoffer.

De vrachtwagenchauffeur werd volgens omroep Rijnmond eerder veroordeeld voor het aanrijden van een motoragent in 2015, die daarbij een arm kwijtraakte. Ook was hij vorig jaar betrokken bij een dodelijk ongeval in Rockanje, waarbij een fietser om het leven kwam.

Volgens de collega van de omgekomen agent heeft de vrachtwagenchauffeur hardop tegen mensen in zijn omgeving gezegd dat hij motoragenten zou aanrijden als zij zouden proberen hem te controleren op zijn lading of de staat van zijn truck.

'Eén doel: dit nooit meer'

"Ik heb één doel: dit nooit meer", zegt de collega over waarom hij de publiciteit heeft gezocht. Naar eigen zeggen heeft hij dat gedaan zonder toestemming van zijn leidinggevenden. Hij zou zijn zorgen wel binnen de politie hebben gedeeld.

De collega van de omgekomen agent heeft de vrachtwagenchauffeur zelf ook enkele malen gecontroleerd en constateerde naar eigen zeggen iedere keer overtredingen. "Ik ben 1,91 meter lang en fors gebouwd, maar ik was bang van die man", herinnert hij zich. "Omdat je ziet dat je te maken hebt met iemand die niet gezond is, die tot alles in staat is en toch blijft rondrijden."

Nederlandse Politiebond: 'Onderste steen moet boven'

De Nederlandse Politiebond (NPB) zegt in een reactie op de uitspraken van de collega het onderzoek naar de zaak met belangstelling af te wachten. "De onderste steen moet boven", aldus NPB-voorzitter Jan Struijs in gesprek met NU.nl. "De uitspraken in Met het Oog op Morgen rechtvaardigen dat deze zaak groot wordt opgepakt."

De politie Zeeland-West-Brabant doet onderzoek naar de zaak. Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam doet de woordvoering. "We hebben sterke aanwijzingen dat de verdachte opzettelijk op de agent is ingereden", laat een woordvoerder van het OM aan NU.nl weten over de voortgang. "De man wordt verdacht van doodslag."

OM wil niet ingaan op uitspraken collega motoragent

Het OM wil niet verder ingaan op de uitspraken van de collega van de omgekomen motoragent. Deze zouden overlap hebben met het lopende onderzoek naar de zaak.

Wel laat het OM weten dat de verdachte op 22 juli voor de raadkamer moet verschijnen om te horen of zijn voorarrest wordt verlengd met negentig dagen.