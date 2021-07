Een man is in de nacht van zondag op maandag ernstig gewond geraakt bij een schietpartij in de Lelienstein in Rotterdam-Zuid. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, maar volgens de politie was hij aanspreekbaar. Op straat lag veel bloed.

De vermoedelijke schutter, gekleed in witte schoenen, donkere kleding, een petje en capuchon, is weggefietst, mogelijk richting de Kraaienstein en Groene Kruisweg en roept getuigen op zich te melden. De politie denkt dat er ook een tweede verdachte bij betrokken is.

Over de toedracht van het incident in de Zuidwijk en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De politie doet verder onderzoek.