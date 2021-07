Een vijftigjarige man is in de nacht van zondag op maandag ernstig gewond geraakt bij een schietpartij in de Leliënstein in Rotterdam-Zuid. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Volgens de politie was het slachtoffer aanspreekbaar. De politie hield later in de nacht een 32-jarige vrouw aan als verdachte, maar zij is niet de schutter.

De politie kreeg rond 1.00 uur een melding binnen van een schietpartij op de Leliënstein. Getuigen hoorden ruzie en geschreeuw en daarna een schot. De vermoedelijke schutter, gekleed in donkere kleding, witte schoenen, een petje en capuchon, is weggefietst, mogelijk richting de Kraayenstein en Groene Kruisweg.

De politie hield 's nachts wel een 32-jarige vrouw aan. Wat haar rol was, wordt onderzocht. Mogelijk is er nog een derde verdachte bij betrokken. De politie roept getuigen op zich te melden.

Waar de ruzie over ging en wat er exact is gebeurd bij het incident in de Zuidwijk, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe nu de toestand van het slachtoffer is en wat de aard van de verwondingen zijn. De politie doet verder onderzoek.