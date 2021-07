Diergaarde Blijdorp maakt zich zorgen over het wel en wee van de leeuwenpopulatie. Afgelopen week liet de dierenarts leeuwin Bente inslapen, omdat neurologische klachten waaraan zij al lang leed te ernstig waren geworden. Vorig jaar augustus overkwam mannetje Aapel hetzelfde "Omdat ook zijn jongen dergelijk gedrag laten zien, is er een onderzoek gestart naar de oorzaak van deze aandoening en het voorkomen ervan", aldus een woordvoerder van de Rotterdamse zoo.

Bente is vijftien jaar geworden en in 2006 in Rotterdam geboren. Al van jongs af aan was ze niet helemaal in orde, wat zich uitte in "heel ongecoördineerd lopen" en problemen bij het nemen van een bochtje.

"Daardoor struikelde ze ook veel en hield haar kop continu in een verkrampte houding", luidt de uitleg. Lange tijd was de situatie stabiel, maar verergerde de laatste tijd juist weer. "Van een leeuwwaardig bestaan was geen sprake meer." In de veterinaire kliniek te Utrecht wordt een CT-scan gemaakt en een uitgebreide autopsie verricht.

Sinds enige tijd is bekend dat neurologische klachten voorkomen bij veel meer Aziatische leeuwen van diverse afkomst in verschillende tuinen en in het wildreservaat. De symptomen variëren van problemen met de coördinatie van de achterhand, met alle vier de poten of juist alleen met de voorpoten.

Omdat ook de jongen van Aapel hieraan lijden, wordt dit nader bekeken door deskundigen, in samenwerking met het Europese stamboek en de Universiteit Utrecht.



"De leeuwen in Blijdorp maken deel uit van een reservepopulatie om de risico's te spreiden en uitsterven te voorkomen", klinkt het. "In het wild komen Aziatische leeuwen alleen nog voor in het Gir Forest, een beschermd gebied in Noordwest-India. Daar leven ongeveer 600 exemplaren. Omstreeks 1900 waren er nog minder dan 20 Aziatische leeuwen over. Alle nu nog levende Aziatische leeuwen stammen af van dat kleine groepje."