Een team met medewerkers van de Reddingsbrigade en de brandweer uit de regio Rotterdam-Rijnmond is zaterdagavond vertrokken naar Noord-Limburg om daar te assisteren bij de hulpverlening in het door zware wateroverlast getroffen gebied. Het team bestaat uit 33 personen.

De hulpverleners worden de komende uren ingezet in het gebied rond Bergen, in de buurt van Venlo. Daar staat de Maas op dit moment erg hoog. De rivier bereikte zondagochtend zijn hoogste punt. Op dit moment wordt er gekeken wat de gevolgen zijn van die hoge waterstand.



De hulpverleners, die de beschikking hebben over vijf boten, blijven naar verwachting 24 uur aan het werk in de provincie. Als het nodig is komt er aflossing, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Eerder werden er al hulpverleners van andere veiligheidsregio's, zoals Hollands Midden en Zuid-Holland-Zuid, naar Limburg gestuurd. Leden van het laatstgenoemde team gaven aan dat de situatie in Limburg 'extreem' is.

"Dit soort crises komt zeer zelden voor. Het is een bijzondere situatie die vraagt om een bijzondere inzet", verklaart Eddy van Well, crisisadviseur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.