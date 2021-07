De Douane heeft vrijdagmiddag in de Rotterdamse haven in totaal 1.543 kilo aan cocaïne onderschept. Het gaat om twee verschillende ladingen, met een totale straatwaarde van ruim 115 miljoen euro.

Een partij van 1.408 kilo drugs zat verstopt tussen ananassen die uit Costa Rica kwamen. Het tropische fruit had Duitsland als eindbestemming. Het Duitse bedrijf heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

Ook in een container vol bananen uit Ecuador was het raak. Hier trof de Douane 135 kilo coke aan. De container had een Barendrechts bedrijf als bestemming. Ook dit bedrijf wist volgens het OM vermoedelijk niets van de drugs.

Recordvondst

Op vrijdagochtend werd ook bekend dat er eerder deze week al een partij van 3.000 kilo cocaïne was onderschept in de Rotterdamse haven. Dat is een van de grootste cokevondsten ooit in de haven.