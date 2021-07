Tegen een Rotterdamse malafide verhuurbemiddelaar is vrijdag door het Openbaar Ministerie veertig maanden cel geëist. Daarvan zijn tien maanden voorwaardelijk.

De veertigjarige man wordt onder meer verdacht van witwassen en het bieden van onderdak aan criminelen. Hij verhuurde panden in Rotterdam en Barendrecht.

De man werkte volgens het Openbaar Ministerie (OM) vooral in Rotterdam-Zuid. In panden die hij verhuurde, werden begin dit jaar grondstoffen voor drugs en zo'n 55.000 euro aan contant geld gevonden. Volgens het OM was de Rotterdamse verhuurbemiddelaar verantwoordelijk voor fraude met huurcontracten en bood hij criminelen anonieme verblijfplaatsen aan. Dat laatste vormt volgens het OM een belangrijke schakel in criminele netwerken. De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.

De panden die een verhuurbemiddelaar verhuurt, staan niet in een register. De gemeente Rotterdam, de politie, het OM en de Belastingdienst werkten daarom samen om alle panden van de man waar schimmige activiteiten plaatsvonden, in beeld te brengen. Het onderzoek werd ingesteld nadat in meerdere panden misstanden werden ontdekt.