De politie neemt vrijdag afscheid van motoragent Arno (47). De Capellenaar werd afgelopen week, tijdens zijn werk, aangereden en overleed ter plekke.

Bijna duizend dienders zullen vandaag de laatste eer bewijzen aan hun collega. Op verschillende plekken in de stad stellen ze een zogeheten blue line - een linie van agenten - op. Bij de Erasmusbrug gaven twaalf politieschepen de rouwstoet een eresaluut. De stoet eindigt rond 12.30 uur bij Rotterdam The Hague Airport. De uitvaartplechtigheid zal daar in een hangar plaatsvinden. Tientallen verkeersagenten wachten Arno vóór de ruimte op. Ook minister Grapperhaus en burgemeester Aboutaleb staan hier.

Enorme impact

De impact van het overlijden is enorm op het Rotterdamse korps. Niet in de laatste plaats omdat het Openbaar Ministerie (OM) sterke aanwijzingen heeft dat Arno met opzet door de vrachtwagenchauffeur is aangereden. Zij verdenkt de man - hij reed na de klap door, maar kon dezelfde dag nog in Melissant worden aangehouden - dan ook van doodslag.

Het drama voltrok zich vorige week woensdag op de kruising van de Eemlandweg en de Waalhavenweg in de Rotterdamse Waalhaven. Het slachtoffer werd op de Waalhavenweg, net voor de kruising van de Eemhavenweg en Droogdokweg, een paar 100 meter van zijn motor gevonden. Twee dagen later, op vrijdag, maakte het OM bekend opzet te vermoeden.

Binnen de politie wekt het woede dat de verdachte, een 45-jarige man uit Melissant, in 2015 óók al een tegen een motoragent aanreed. De diender verloor hierbij zijn arm.

Oud-marinier

Arno, een oud-marinier en tevens werkzaam voor een rijschool, begon in 2001 bij de Rotterdamse politie en zat sinds 2006 in het verkeersteam. "Hier combineerde hij zijn passie voor het politiewerk en het motorrijden. We verliezen met Arno een betrokken, rustige en betrouwbare politieman", schreef politiechef Fred Westerbeke eerder deze week in een rouwadvertentie.