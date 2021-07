Het exclusieve paar schoenen dat demissionair minister Hugo de Jonge droeg tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei, heeft donderdag tijdens een veiling 2.200 euro opgebracht. Het hoogste bod werd gedaan door directeur Maarten Reijersberg van RauwCC, die de schoenen doneert aan Museum Rotterdam.

De schoenen zijn gestyled in de kleuren van de Rotterdamse songfestivalstijl en gingen onder de hamer in Veilinghuis Vendu in Rotterdam. De Jonge had ze in bruikleen van de organisatie als bedankje voor het feit dat hij het festival had aangewezen als 'field lab' en het zo mogelijk maakte dat in Ahoy bezoekers aanwezig konden zijn.

Museum Rotterdam

Als blijvende herinnering aan de organisatie van het evenement, krijgen de schoenen een plek in Museum Rotterdam. "Zodat alle Rotterdammers over tien jaar bij het zien van de schoenen nog eens terugdenken aan dit bijzondere songfestivaljaar", aldus de koper.

De opbrengst gaat naar Stichting Méér Muziek in de Klas, één van de partners van het songfestival. De stichting kreeg ook nog een donatie van 4.500 euro van Dudok (opbrengst verkoop Sing Along Cake die vanwege het songfestival en het dertigjarig bestaan van de onderneming tijdelijk op de markt was) en een van 4.800 euro van Rotterdam Partners (verkoop songfestival thuispakketten via de Rotterdam Tourist Information Shops).