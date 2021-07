Een persoon is donderdagmiddag te water geraakt in de Maas in Rotterdam. Een voorbijganger zag rond 16.45 uur iemand in het water liggen ter hoogte van monument De Boeg bij de Boompjeskade.

De melder belde direct na de ontdekking met de hulpdiensten, die massaal op de melding afkwamen. De ter water geraakte persoon kon snel door een watertaxi aan wal worden gebracht bij Leuvehaven, waar een reanimatie plaatsvond. Niet lang na de reanimatie werd de persoon met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd.

Het is niet bekend hoe de persoon in het water terecht is gekomen. Ook kon een woordvoerder van de politie en de Veiligheidsregio nog niet zeggen hoe hij of zij er nu aan toe is.