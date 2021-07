Diergaarde Blijdorp speelt dit seizoen de hoofdrol in de serie 'Het echte leven in de dierentuin'. Verborgen camera's leggen het wel en wee van de levende have vast, mét tekst en uitleg van het legertje verzorgers in de Rotterdamse topattractie. Dag en nacht.

"We volgen de avonturen van zilverrug Bokito en tapir Tygo die voor het eerst van zijn leven een vruchtbaar vrouwtje ontmoet. Zwarte neushoorn Naima zet een nieuw jong op de wereld, net als Aziatische olifant Bangka. De gevaarlijke Komodovaranen Festus en Odin blijken ook een romantische kant te hebben'', aldus een woordvoerder van publieke omroep NTR.

In de eerste aflevering heeft tapir Tygo een eerste date met een vruchtbaar vrouwtje en keert zwarte neushoorn Naima zich tegen haar dochter Mara. "Ze heeft ruimte nodig nu er een nieuw jong onderweg is. Ezelspinguïn Anoeska is best eenzaam, omdat ze als enige nog niet kan zwemmen. Ze zoekt wanhopig naar contact en tenslotte is geelkeelfrankolijn Imani de bedreigende parelhoenders te slim af."

Vanaf zaterdag 17 juli tot en met 21 augustus te zien om 20.30 uur op NPO1.