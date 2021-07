De Rotterdammer (36) die zondag in een woning aan de Ruilstraat in Rotterdam-West is doodgeschoten, blijkt eerder te zijn veroordeeld voor drugsdelicten en vuurwapenbezit.

In juni 2017 stond de Rotterdammer samen met een familielid voor de rechter. De politie linkte de twee aan een Rotterdamse woning waar 2 kilo heroïne en een grote hoeveelheid versnijdingsmiddelen waren aangetroffen. De rechter sprak van een 'professioneel ingerichte productielijn voor heroïne'. Ook had het tweetal een revolver voorhanden.

Het leverde de zondag doodgeschoten Rotterdammer, die ontkende, dertig maanden gevangenisstraf op waarvan zes voorwaardelijk. De rechter woog mee dat hij eerder was veroordeeld voor soortgelijke feiten.

Partner van het slachtoffer was ook aanwezig

De Rotterdammer werd afgelopen zondag rond 12.45 uur doodgeschoten in een woning aan de Ruilstraat. Ten tijde van de schietpartij was ook de partner van het slachtoffer aanwezig.

De politie, die met twintig rechercheurs aan de zaak werkt, heeft vooralsnog niemand aangehouden. Een zegsvrouw meldt dat 'veel nog onduidelijk' is en zij over mogelijke scenario's dan ook niets kwijt kan. Onderzoek achter de woning leverde woensdagmiddag, ondanks de inzet van een speurhond, niks op.