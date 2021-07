Het weren van verkeersaso's door wegafsluitingen in de Rotterdamse binnenstad, leveren elders problemen op. De VVD en Leefbaar Rotterdam vragen aandacht voor dit waterbedeffect, maar op het stadhuis vinden ze het te vroeg voor conclusies.

In de strijd tegen cruisende lawaaibakken wordt sinds twee weekeinden op stapavonden de brug op de Meent afgesloten. Doel is doorgaand verkeer weren, maar de klachten komen nu uit de Karel Doormanstraat en de Aert van Nesstraat. "Nu worden daar de bewoners wakker gehouden", zegt VVD-raadslid Dieke van Groningen.

Volgens verkeerswethouder Judith Bokhove kan die overlast niet worden gelinkt aan de proef met de afsluiting op de Meent. "Er was sprake van een uitzonderlijke situatie", zegt ze. "Op de eerste vrijdag werden de coronamaatregelen versoepeld, op de tweede zaterdag werden ze weer strenger. Dat leverde een enorme drukte op, vergelijkbaar met een evenement. Daardoor hebben we ook andere straten moeten afsluiten, zoals de West-Kruiskade."

Burgemeester Ahmed Aboutaleb zegt dat hij in zijn aanpak van verkeershufters'vanzelfsprekend' rekening houdt met een waterbedeffect. "Maar een verplaatsing naar de Tweede Maasvlakte gaat niet gebeuren. Die lui willen gezien worden en rijden dus langs de terrassen. Op plekken waar ze oppoppen, gaan we achter ze aan en jagen we ze op", zegt hij. "Maar je kunt niet de Meent afsluiten zonder dat andere straten daar last van hebben, dat is onvermijdelijk."

Gebiedsveroden en auto's in beslag nemen

Aboutaleb onderstreept dat hij vergaande maatregelen overweegt, zoals het uitdelen van gebiedsverboden en het in beslag nemen van auto's. Onderzocht wordt of dat juridisch mogelijk is. Een proef met het zetten van wielklemmen, waar Leefbaar Rotterdam eerder om vroeg, komt er niet. "Er is geen wettelijke grondslag om de wielklem als sanctiemiddel in te zetten tegen asociaal verkeersgedrag", aldus Bokhove.