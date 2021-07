Evenementenorganisatie Ducos is getroffen door een ddos-aanval. Daardoor kunnen internetters niet de webpagina's van onder meer het Zomercarnaval in Rotterdam en Parkpop in Den Haag bezoeken.

Bij een ddos-aanval wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden data zodat de server overbelast raakt en en de site moeilijk of helemaal niet meer te bereiken is. Wie er achter de aanvallen zit, is onbekend. "Het komt voor ons ook totaal onverwacht," aldus een woordvoerder.

De ddos-aanval komt bovenop de ellende die er al is bij Ducos. Door de coronamaatregelen zag het bedrijf zich genoodzaakt dit jaar het Zomercarnaval en Parkpop af te gelasten.