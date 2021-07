De brandweer is woensdagavond geen vuur maar water aan het bestrijden in Rotterdam. Rond 18.00 uur ontstond in de oostelijke wijk Prinsenland een groot waterlek.

De Michelangelostraat, de Tattistraat en het Romanohof staan hierdoor volledig onder water. Huizen zitten zonder water en straten zijn veranderd in rivieren.

De brandweer is met spoed onderweg. Onduidelijk is nog hoe het lek ontstaan is. Bussen en automobilisten moeten hun route aanpassen omdat de straten praktisch onbegaanbaar zijn. Prinsenland ligt in het verzorgingsgebied van waterbedrijf Evides.