Een Rotterdammer die ervan wordt verdacht op maandagavond 22 juli 2019 een Rotterdamse vrouw van zeventig en haar teckel te hebben doodgereden, herinnert zich niets meer van het ongeluk. Dat zegt zijn advocaat Sam Lodder. Donderdag staat de verdachte, Johannes E., voor de rechter.

De 58-jarige man zou zonder licht, met te hoge snelheid en met te veel alcohol op de aanrijding op de Gordelweg in Rotterdam-Noord hebben veroorzaakt en daarna bovendien zijn doorgereden. Volgens zijn advocaat ontkent de verdachte niet en is hij zelf tot de conclusie dat hij de bestuurder moet zijn geweest. "Hij draagt het met zich mee. Het is voor alle betrokkenen een trieste zaak."

De raadsman van Özveren Lodder Advocaten uit Rotterdam denkt niet dat de verdachte door het vermeende alcoholgebruik zijn herinnering aan het ongeval kwijt is. Volgens Lodder heeft de bestuurder zich naderhand in het ziekenhuis laten onderzoeken of hij iets mankeerde.

De vrouw, wonende op de eerste verdieping van een flatgebouw, liet rond 21.45 uur haar hondje uit toen het fatale ongeluk gebeurde. Ze stak de drukke weg over, niet bij het stoplicht 40 meter verderop, maar via de kortste route over een olifantenpaadje in een heg die veel hondeneigenaren gebruiken.

Te veel gedronken

Langs het kanaal bevindt zich namelijk een groenstrook, waar honden kunnen worden uitgelaten. Het schemerde op dat moment al, maar volgens het Openbaar Ministerie verzuimde de verdachte zijn licht aan te doen. Bovendien zou hij veel te veel hebben gedronken. De man blies na zijn aanhouding meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid.

Voor de nabestaanden is het extra wrang dat de verdachte niet meteen stopte, maar doorreed. De 'vlucht' was van korte duur, want de automobilist verloor tijdens het ongeluk een kentekenplaat. Het kostte de politie vervolgens niet veel moeite om de bestuurder in zijn kraag te vatten. Dat gebeurde ter hoogte van Rotterdam The Hague Airport. De politie zette een droneteam in om de toedracht van het ongeluk te onderzoeken.

De dochter van het slachtoffer reageerde na het ongeluk woedend. "Die man moet 100 hebben gereden. Haar hondje lag in drie stukken", zei ze destijds. Dat de politie de automobilist snel kon aanhouden, was voor haar belangrijk. "Ze hebben hem gelukkig te pakken."