Een Rotterdamse taxichauffeur die op 18 maart van dit jaar een oplichter ontvoerde en gijzelde, hoeft niet terug de cel in. Wel veroordeelde de Rotterdamse rechtbank de man, Ronaldo da C. (36), tot een werkstraf van 240 uur. Per dag dat hij al heeft vastgezeten, gaat daar twee uur vanaf, zodat 216 uur overblijft.

Ook zijn handlanger, de 39-jarige Mauro do C. (39) moet een taakstraf uitvoeren. De officier van justitie eiste twee weken geleden tegen Ronaldo een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. Voor Mauro, die ernstig ziek is, wilde hij een werkstraf.

Nep-app

Het liep in maart van dit jaar uit de hand toen het slachtoffer met een nep-app op zijn telefoon net had gedaan alsof hij een bedrag naar de rekening van Da C. overmaakte. Volgens de taxichauffeur zijn ook tal van zijn collega's door de man opgelicht. Samen met zijn maat, die geld bij Da C. had gestald dat hij nu kwijt was, besloten ze om de oplichter op te zoeken.

Toen ze die in de auto hadden gekregen, dreigden ze hem 'te schieten'. Vervolgens belden ze de vader en een zus om geld over te maken. De zus schakelde de politie in, waarna de taxichauffeur en zijn vriend wekenlang achter slot en grendel belandden vanwege ontvoering en afpersing. Ze bezwoeren de oplichter niets aan te hebben willen doen.