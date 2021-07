Het Capelse restaurant Fuiks Eten en Drinken heeft dinsdagmiddag besloten de zaak per direct tot en met donderdag te sluiten. De reden is een positieve coronatest bij een medewerker in de keuken.

"De veiligheid van ons personeel en onze gasten staat altijd voorop. Een bezoek aan de horeca moet leuk, veilig en ontspannend zijn", schrijft Fuiks in een mail aan zijn klanten. "Wij willen alle gasten een plezierige ervaring bieden, waarbij ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun gezondheid. Met de huidige stijgende besmettingscijfers willen we geen enkel risico lopen." Het bedrijf spreekt van een moeilijk besluit, maar hoopt daarmee erger te kunnen voorkomen.

Richtlijnen

De getroffen medewerker is niet langdurig in contact geweest met gasten, stelt het restaurant dat is gevestigd in het Vuykpark aan de Hollandsche IJssel in Capelle aan den IJssel. Zij die in nauw contact zijn geweest met de besmette collega, zullen preventief in quarantaine gaan. "Onze medewerkers volgen de richtlijnen van het RIVM en de Arbodienst."

Het personeel van Fuiks zal zich volgens diezelfde regels donderdag laten testen bij de GGD. "Wanneer deze testen negatief zijn, zullen we vrijdag weer opengaan," laat het restaurant weten.