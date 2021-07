De gemeente Rotterdam wil enkele honderden panden in de Rotterdamse wijk Oud Carnisse vergroten door samenvoeging of uitbreiding. Woningeigenaren zijn daar niet toe verplicht, maar als ze hun huis verkopen, moeten ze die als eerste aan de gemeente aanbieden. Het gaat in totaal om 248 panden, waarvan 210 woningen en 38 bedrijfsruimtes.

Vorig jaar had de gemeente plannen om huizenblokken te slopen in de Fazanstraat. Dat leidde tot veel weerstand bij de eigenaren en ging niet door. Over het nieuwe plan, waarin niet wordt gesloopt en geldt voor een aantal woningen in de Buijserlaan, Carnisselaan, Ebenhaëzerstraat en de 1e, 2e en 3e Carnissestraat, beslist de gemeenteraad op 30 september.

Gezinnen

Het nieuwe plan heeft tot doel woningen geschikt te maken voor gezinnen. Er zijn in de wijk veel kleinere beneden- en bovenwoningen. Door die samen te voegen, ontstaan gezinswoningen met tuin. Nu moeten gezinnen vaak op zoek naar een huis buiten de wijk of zelfs buiten de stad, stelt de gemeente.

De gemeente wil verder samen met bewoners ook de woonkwaliteit en de uitstraling van de wijk verbeteren. Daarvoor komen gesprekken met de verenigingen van eigenaren over beter beheer en onderhoud van woningen. Ook is de bedoeling dat misstanden die in de wijk, zoals hardrijden, dumpen van afval en andere zaken die leiden tot een onveilige situatie, worden aangepakt.

Fijne wijk

"Iedereen profiteert van goed onderhouden huizen en een breder woningaanbod in een fijne wijk", aldus wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). "De mensen die al op Zuid wonen en het beter krijgen moeten daar kunnen blijven. Bewoners die gezinsuitbreiding krijgen verlaten bijvoorbeeld vaak de wijk omdat er een tekort is aan grotere woningen."

Uit onderzoek blijkt dat veel bewoners slechts kort in Carnisse wonen. Veel woningen zijn opgekocht door beleggers en verkamerd. De gemeente heeft daartegen al onder meer een verhuurdersvergunning geïntroduceerd.