Een verkeersregelaar is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt op het Havenplein in Maassluis. Dat gebeurde nadat twee auto's een wegafzetting omzeilden en een stopteken negeerden. Een van de auto's reed vervolgens over de voet van de verkeersregelaar.

In verband met werkzaamheden was de weg op het Havenplein afgesloten met hekken. Bij deze hekken stonden in totaal vier verkeersregelaars. Rond één uur 's nachts reden twee auto's de stoep op om die hekken te omzeilen. Van een stopteken trokken zij zich niets aan. Een van de bestuurders reed vervolgens over de voet van een verkeersregelaar, die hierbij lichtgewond raakte. Beide auto's reden vervolgens door.

De auto die betrokken was bij de aanrijding is later in beslag genomen, volgens de politie. Naar de bestuurder doet de politie nog onderzoek.