Een politiestudent is maandag ontslagen, omdat hij wordt verdacht van ontucht met twee minderjarige meisjes (14 en 15). Bovendien legde hij de handelingen op beeld vast. De student viel onder het Politiedienstencentrum in Rotterdam, maar was werkzaam bij de eenheid Amsterdam. Het Openbaar Ministerie heeft besloten de politiestudent te vervolgen.

Het plaatsvervangend diensthoofd HRM van het Politiedienstencentrum heeft de verdachte vanwege 'ernstig plichtverzuim' de wacht aangezegd. De politiestudent zou het kinderpornografische materiaal hebben vervaardigd en in bezit hebben gehad. De voorvallen speelden zich af in in zijn privéomgeving. Er is strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd en het Openbaar Ministerie heeft besloten de politiestudent te vervolgen.

Aansluitend op het strafrechtelijk onderzoek heeft het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van het Politiedienstencentrum een disciplinair onderzoek ingesteld. Politiestudenten vallen onder de Dienst HRM van het Politiedienstencentrum en lopen tijdens hun opleiding praktijkstage bij een eenheid. Het handelen van de politiestudent heeft het vertrouwen in hem onherstelbaar beschadigd, laat de politie weten.