Een tachtigjarige man is ernstig gewond geraakt toen hij maandagmiddag werd geschept door een vrachtwagen voor de deur van een supermarkt in Rotterdam-Prinsenland.

Een omstander schoot te hulp om een ernstige bloeding te stoppen door direct een tourniquet aan te leggen. Dit is een strakke band tussen de plek van de bloeding en het hart.

Het slachtoffer - dat waarschijnlijk via het zebrapad overstak - raakte zwaargewond aan zijn been toen hij onder de vrachtwagen terechtkwam. De brandweer wist de man te bevrijden, waarna het medische team van de traumahelikopter zich samen met ambulancepersoneel over hem ontfermde. De gewonde werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk. De plek van het ongeval is nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. De aangeslagen vrachtwagenchauffeur heeft in ieder geval een blaastest gedaan, maar hij had niets gedronken. De chauffeur is niet aangehouden.