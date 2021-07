Met alle goede bedoelingen kwam zondag een man een politiebureau in Capelle aan den IJssel binnen. Hij kwam twee tassen met kleding afgeven, omdat zijn vriend kort daarvoor was aangehouden en nog 180 dagen in de gevangenis moest zitten. Maar wat bleek: de man had zelf ook nog dertig dagen 'open staan'.

De man werd door agenten aangehouden om zijn straf uit te zitten. "Zo gastvrij als we zijn, hadden we ook voor hem nog een kamertje beschikbaar", schrijft de politie op sociale media. Het bericht zorgt voor veel hilariteit onder volgers van het politieaccount.

Waarvoor de man en zijn vriend een straf moeten uitzitten, is niet bekend.