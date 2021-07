Een 36-jarige man is zondagmiddag om het leven gekomen bij een schietpartij aan de Ruilstraat in Rotterdam-West. Dat gebeurde in een van de woningen in de straat. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.

Omstreeks 12.45 uur kwam de melding over de schietpartij bij de politie binnen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Zij probeerden de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

Ook de brandweer kwam naar de woning om het slachtoffer af te hijsen. De toedracht van het incident is nog onbekend. De politie doet onderzoek.