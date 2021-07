Tientallen agenten hebben vrijdag een eresaluut gebracht als eerbetoon aan hun woensdag omgekomen collega Arno. Ze brachten het eerbetoon op een viaduct boven de A20, terwijl het lichaam van de motoragent naar het mortuarium werd vervoerd.

De motoragent, de 47-jarige Arno, overleed woensdag na een aanrijding in de Rotterdamse Waalhaven. Het drama vond plaats op de kruising van de Eemlandweg en de Waalhavenweg. De chauffeur reed na de klap door, maar werd later die dag alsnog in Melissant aangehouden. Sindsdien zit hij vast.

Doodslag

Het Openbaar Ministerie zegt inmiddels sterke aanwijzingen te hebben dat de chauffeur uit Melissant expres tegen de motoragent aan reed. De rechter-commissaris bepaalde vrijdag dat de 45-jarige man ook de komende twee weken achter de tralies blijft. Justitie spreekt van doodslag én verwijt de chauffeur dat hij de plek van het ongeval heeft verlaten.

De exacte toedracht van het incident is volgens het OM nog onduidelijk. Wel zegt het ‘sterke aanwijzingen’ te hebben dat de verdachte de agent met opzet aanreed. Een woordvoerder kan niet toelichten om wat voor aanwijzingen het gaat. ,,Het onderzoek is nog in volle gang.”