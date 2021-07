Ahmed Aboutaleb is een van de twaalf kanshebbers op de World Mayor Prize, een onderscheiding van een zelfstandige organisatie die eens in de twee jaar de beste burgemeester van de wereld kiest.

Volgens de City Mayors Foundation is Aboutaleb 'geen gewone burgemeester': "Als Nederlands eerste immigrant-burgemeester is hij uniek. Hij is al 'Obama aan de Maas' genoemd", schrijft de organisatie.

"Aboutaleb hecht aan de waarden in de Nederlandse grondwet: vrijheid van religie, meningsuiting en anti-discriminatie. In zijn visie betekent het Nederlandse staatsburgerschap ook een verantwoordelijkheid om die waarden te respecteren en deel uit te maken van de 'wij-samenleving'."

Behalve de burgemeester van Rotterdam behoren ook elf andere burgemeesters tot de laatste selectie. Onder hen de burgemeesters van miljoenensteden Ankara (Turkije) en Bogota (Colombia), en ook Leila Mustapha, de burgemeester van de Syrische stad Raqqa, die tussen 2014 en 2017 de hoofdstad was van het kalifaat van IS, en nu langzaam opkrabbelt.

Op 14 september wordt de winnaar van de award bekendgemaakt. De laatste winnaar was Valeria Mancinelli, burgemeester van het Italiaanse Ancona.