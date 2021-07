Inwoners van de Rottekades in Lansingerland en Rotterdam hebben deze zomervakantie maar twee weken overlast van het intrillen van damwanden voor de rijksweg A16 Rotterdam. Dat zijn de gemeente Lansingerland en Rijkswaterstaat-aannemer De Groene Boog met elkaar overeengekomen. De vrees dat zij zes weken lang in de herrie zouden zitten, is daarmee van de baan.

Volgens het vrijdag gepresenteerde akkoord over de vakantieoverlast mogen er alleen in de eerste twee weken van de zomervakantie (vanaf 19 juli) damwanden worden ingetrild bij de Rotte. Daarna mag dat vijf weken lang niet gebeuren, om zo de omwonenden rust te gunnen. Het werk kan worden uitgevoerd tussen 8.00 en 16.00 uur, zoals nu ook het geval is.

Met deze voorwaarden is een uitspraak van de Rotterdamse rechter niet langer noodzakelijk. Vorige week stonden de bouwers van de nieuwe rijksweg en de gemeente Lansingerland nog lijnrecht tegenover elkaar tijdens een kort geding bij de rechtbank. De partijen gingen voor het vonnis echter weer in overleg en zijn tot een compromis gekomen.

Omwonenden

Wethouder Simon Fortuyn (verkeer en vervoer) van Lansingerland is tevreden over de uitkomst. "We begrijpen de noodzaak om door te werken, want die snelweg moet af, maar ik ben er voor de omwonenden. We zijn het eens geworden dat er vanaf eind juli een periode van vijf weken rust komt en dat de werktijden voor het intrillen van damwanden ongewijzigd blijven. Je kunt het mensen echt niet aandoen om van zeven tot zeven in de herrie te zitten."

Ook De Groene Boog en Rijkswaterstaat kunnen zich vinden in de oplossing. "Dit voorkomt dat er zes weken lang helemaal geen werkzaamheden bij de bouwkuipen bij de Rottekade kunnen worden uitgevoerd. Zo lang die niet klaar zijn, kunnen we op deze plekken niet verder." Omwonenden van de Rottekade zijn evenzeer content. "Dit is een maximale uitkomst", aldus Bert Smidt.