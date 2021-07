Een vrouw is in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Oostmaaslaan in Rotterdam-Kralingen met haar scootmobiel in het water terechtgekomen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

Kort na 1.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd na een melding van een persoon die te water was geraakt nabij de Admiraliteitsbrug. De hulpdiensten troffen de vrouw in het water aan.

Met behulp van de brandweer en een kraan kon de vrouw uit het water worden gehaald. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe de vrouw met haar scootmobiel te water heeft kunnen raken, is niet bekend.