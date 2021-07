De Maasvlakte is uit beeld als locatie voor een nieuwe kerncentrale. Het Zeeuwse Borssele is de meest waarschijnlijke plek.

Dat staat in een rapport van onderzoeksbureau KPMG dat staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD, Economische Zaken en Klimaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. KPMG heeft 41 marktpartijen - van aannemers en kerntechnologieleveranciers tot financiers en overheden - gevraagd naar de mogelijkheden voor kernenergie in Nederland.

In Zeeland is volgens KPMG draagvlak voor de centrale en genoeg koelwater in de buurt. Opvallend is dat twee locaties die eerder door het Rijk zijn aangewezen als geschikte plek hebben afgedaan. In Groningen is de weerstand te groot en de gemeente Rotterdam zet op de Maasvlakte liever in op waterstoffabrieken.

Klimaatdoelen

Regeringspartij VVD lanceerde vorig jaar het plan om weer kerncentrales te bouwen. "Met alleen zon- en windenergie gaan we het niet redden om de klimaatdoelen te halen", zei Kamerlid Mark Harbers toen. Voor dat idee is een meerderheid in de Tweede Kamer.

Er staat in Borssele al een kerncentrale en daar passen nog wel één of twee grote bij. De provincie en de gemeente willen het graag en de bewoners vinden het prima.