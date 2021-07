Drie familieleden van de trouwstoetmepper in Rotterdam hoeven niet de cel in. De Rotterdamse rechtbank oordeelde donderdag dat twee van hen weliswaar getuigen hebben beïnvloed, met als doel het rechercheonderzoek te frustreren, maar legde geen celstraf op. Een derde verdachte kreeg alleen een geldboete van 500 euro voor het beledigen van de geslagen agent.

De officier van justitie had celstraffen van 90 dagen geëist tegen een 45-jarige vrouw en een 55-jarige man, maar beiden kwamen ervan af met een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 30 dagen. Een 24-jarige man, tegen wie twee weken geleden 100 dagen cel was geëist, werd vrijgesproken van het beïnvloeden van een getuige en kreeg alleen een boete van 500 euro voor het beledigen van de agent. Ook die belediging had hij ontkend, maar de chauffeur van de trouwauto had het schelden ook gehoord.

Whiplash

De Rotterdamse 'trouwstoetmepper' Shahid B. (26) viel op 30 augustus 2019 politieagent Gert Jan de Jonge op de Westzeedijk van achteren aan en sloeg hem. Even daarvoor was de bruidscolonne aan de kant gezet vanwege overlast. De agent verloor zijn bewustzijn en hield er een whiplash aan over. De dader werd eerder al veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk voor de poging tot zware mishandeling van de politieman. Ook moet hij zich laten opnemen in een psychiatrische kliniek.

Ondanks dat veel mensen getuigen waren van de klap, weigerden ze mee te werken aan het onderzoek. Dat zijn ze ook niet verplicht, maar het beïnvloeden van getuigen is wel verboden. Dat gebeurde in de dagen na de mishandeling van de agent. Twee van hen beïnvloedden volgens de rechtbank hun schoonzoon en -dochter.

Stoned

Getuigen kregen de opdracht te verklaren dat ze stoned waren en daardoor niets hadden meegekregen van het incident. Of dat ze moesten zeggen dat ze net toevallig de andere kant opkeken toen de agent de klap kreeg. Ook moesten ze voor zich houden waar de gezochte man zich op dat moment bevond. De man werd in oktober gevonden in een woning in Lopik, waar hij zich onder een bed probeerde te verstoppen.