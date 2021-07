Automobilisten kunnen beter niet parkeren in sommige delen van Rotterdam. Auto-inbrekers sloegen van 2015 tot en met 2020 regelmatig toe in Rotterdam-Noord, Rotterdam-Zuid en het centrum van de stad. Dat concludeert vergelijkingssite Independer na een analyse.

Vijf van de buurten in de landelijke top 10 met de meeste auto-inbraken van 2015 tot en met 2020 zijn te vinden in Rotterdam. De buurt Cool in het centrum van Rotterdam telt op de binnenstad van Eindhoven na de meeste inbraken van het land met in totaal 1462 incidenten in vijf jaar tijd. Verder staan de buurten Stadsdriehoek (1434), Groot-IJsselmonde (1156), Vreewijk (891) en Blijdorp (783) in de lijst.

In het onderzoek van Independer op basis van recente politiedata zijn de auto-inbraakcijfers van meer dan 5.000 Nederlandse buurten onderzocht. Incidenten blijken onevenredig verdeeld over delen van Nederland: zo vindt de helft van alle auto-inbraken plaats in slechts 7,3 procent van de buurten.

Lockdown

Ook in de omliggende gemeenten sloegen auto-inbrekers toe. In de Hoeksche Waard kwamen volgens de vergelijkingssite de afgelopen vijf jaar 744 auto-inbraken voor. In de gemeente Nissewaard waren 1009 automobilisten slachtoffer en in Schiedam zijn 3285 meldingen gedaan van een auto-inbraak.

Eerder concludeerde Independer dat dankzij de lockdowns het aantal auto-inbraken in Nederland vorig jaar was gedaald. In 2020 werd 6,7 procent minder vaak ingebroken in auto's dan in 2019.