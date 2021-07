De Breepleinkerk in de Rotterdamse wijk Hillesluis is even niet alleen een plek waar God wordt aanbeden, maar ook het middelpunt van een overhandiging van enkele duizenden handtekeningen. Dat gebeurde woensdagmiddag. Met de handtekeningen moeten de Orgelzolders gered worden, waar in de oorlog drie Joodse gezinnen onderdoken.

Burgemeester Aboutaleb heeft een warm hart voor de ruimte achterin de kerk, die hij eerder tijdens een bezoek het 'Rotterdamse Achterhuis' noemde. In tegenstelling tot Anne Frank overleefden de families in Rotterdam de Tweede Wereldoorlog wel, dankzij de koster en verzetsmensen die met gevaar voor eigen leven te hulp schoten. Pas in 2006 werden de Orgelzolders herontdekt en kwam het prachtige verhaal erachter naar boven. Drie Joodse gezinnen doken er onder en er werd zelfs een baby geboren.

De Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid (PGRZ) heeft de Breepleinkerk met ingang van dit jaar overgedaan aan de Levend Woord Gemeente die ook al jaren gebruikmaakt van het gebouw. Daardoor is de toekomst van de Orgelzolders, waar jaarlijks duizenden schoolkinderen werden rondgeleid, in gevaar gekomen. Met de ondertekende petitie wil de PGRZ dringend verzoeken de Orgelzolders veilig te stellen.