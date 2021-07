Met zwaar geschut heeft de Rotterdamse politie dinsdag een viertal minderjarige verdachten opgepakt in verband met 'gewelddadige straatroven en overvallen' in de afgelopen maanden. In twee gevallen werd zelfs geschoten door de verdachten tussen de vijftien en zeventien jaar oud. Ze zijn bijna allemaal woonachtig in de Beverwaard, de wijk waar ook de meeste straatroven werden gepleegd.

Vanwege de gewelddadige aard van de delicten zette de politie stevige middelen in om de jongeren in de boeien te slaan. Ze werden dinsdagochtend in hun woning aangehouden door het zwaarbewapend Arrestatie Team, dat zich met een deurram toegang verschafte. De woningen werden doorzocht, en daarbij zijn verschillende vuurwapens en mogelijk gestolen goederen aangetroffen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De afgelopen maanden kreeg de politie verschillende meldingen van slachtoffers die via sociale media een afspraak hadden gemaakt om lachgas of exclusieve sneakers te verkopen. Op de afgesproken locatie werden zij bedreigd dan wel mishandeld, en moesten ze hun geld afstaan.

Bij twee incidenten ging het er nog gewelddadiger aan toe en werd er geschoten. Niemand raakte gewond, maar de impact op de buurt is enorm, aldus de politie, die verder meldt dat 'goed recherchewerk' leidde naar de vier jonge verdachten.

Naar aanleiding van een zeer gewelddadige straatoverval op 9 mei op de Houdringeweg, ook in de Beverwaard, hield de politie in mei al twee verdachten aan van zestien en zeventien jaar. Zij zitten nog vast en worden ook in verband gebracht met dit onderzoek.