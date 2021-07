Een motoragent is woensdagochtend overleden bij een verkeersongeval met een vrachtwagen op de Eemhavenweg in Rotterdam. De vrachtauto reed vervolgens door. Een verdachte is aangehouden, meldt de politie. Onderzocht wordt nog of hij de chauffeur is.

De politie vond het vermoedelijke voertuig niet lang na het incident aan de Waalhavenweg, in de buurt van de plek van de aanrijding.

De overleden motorrijder was een agent van de verkeerspolitie van Rotterdam. De vrachtwagen had een rode container bij zich. Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend.

De impact van het incident op collega's is enorm, meldt de politie Rotterdam op Twitter. De politie Den Haag onderzoekt de aanrijding.