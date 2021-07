Een persoon die door een ambulance werd opgehaald in een flat aan de Palladiostraat in Prinsenland kwam dinsdagavond samen met de ambulancemedewerkers vast te zitten in de lift van het gebouw.

Zij moesten door de brandweer worden bevrijd. De patiënt werd met een hoogwerker naar beneden gebracht en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De patiënt zou nog lopend zijn meegegaan maar de ambulance, maar in de lift zou zijn toestand ernstig zijn verslechterd. Tot overmaat van ramp kwam ook de lift nog vast te zitten.

Nadat de brandweer hen had bevrijd, kon de ambulance met spoed de tocht naar het ziekenhuis voortzetten. Over de aard van de verwonding of het ziektebeeld van de patiënt is niets bekend.