Een gala van de Rotterdamse studentenvereniging NSR heeft tot een grote corona-uitbraak geleid. Na het feest afgelopen donderdag zijn inmiddels 78 van de 250 aanwezigen positief getest, zo meldt praeses Bas Radder aan Rijnmond.

Het feest van de christelijke Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR) was niet in de sociëteit aan het Eendrachtsplein, maar op een boot. De praeses stelt dat het feest volgens alle regels is georganiseerd. Wie naar binnen wilde, moest de QR-code in de CoronaCheck-app laten zien.

Zo'n code kun je krijgen na de eerste prik met het Janssen-vaccin of twee van een ander vaccin. Of na een test bij Testen voor Toegang. Radder stelt dat de QR-codes bij de toegang naast het identiteitsbewijs zijn gelegd om te voorkomen dat iemand met een code van een ander binnenkwam. Bij de uitbraak in Enschede is het gerucht dat er is gesjoemeld met de QR-codes.

Eerst negatief

"Vrijdag testte iemand alsnog positief. Die was donderdagmorgen nog negatief. Blijkbaar kan het virus zich dan alsnog ontwikkelen, waardoor iemand later toch positief is", vertelt Radder. Op aanvullende vragen vertelt de praeses, dat deze persoon zich zo snel opnieuw liet testen, omdat hij op vakantie zou gaan. Toen bleek hij dus opeens besmet te zijn.

"Daarna ging het heel erg snel. Nu zijn het 78 positieve gevallen." Dit aantal kan nog oplopen. De laatste gasten laten zich dinsdag testen. Dat er iemand doorheen kon glippen, vindt hij 'balen'. "We hebben alles aan de voorkant goed gedaan."

Koorts

De feestgangers die positief zijn getest, hebben vooral koorts. De studenten zijn allemaal tussen de 18 en 25 jaar. "Voorlopig vallen de gevolgen mee. We hopen dat iedereen over anderhalve week weer gezond is."