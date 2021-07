De Thomassentunnel op de A15 richting Rotterdam was dinsdagochtend tijdelijk afgesloten, vanwege een ongeluk met twee vrachtwagens en een auto. Door nog onbekende oorzaak botsten de voertuigen tegen elkaar. De tunnel is inmiddels weer open.

Het ongeluk op de A15 gebeurde rond 10.45 uur. In de file voor de tunnel botsten nog eens vier vrachtwagens tegen elkaar. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Het verkeer naar Rotterdam kon volgens Rijkswaterstaat het beste omrijden vanaf afrit 12 naar de N57 en dan de N218 volgen richting Spijkenisse. De tunnel is ruim een uur dicht geweest.