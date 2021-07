De drie plastic bollen van het Drijvend Paviljoen uit de Rijnhaven verhuizen deze week naar de Schiehaven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de bollen terechtkomen bij de RDM Campus op Heijplaat.

Een woordvoerder van de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam meldt dat het transport van het Drijvend Paviljoen is ingepland voor dinsdag of, als het te slecht weer is, voor woensdag. Vorige week zijn in de Schiehaven in het Rotterdamse Lloydkwartier al palen geslagen waaraan de bollen kunnen worden bevestigd.

Volgens Stadsontwikkeling is het niet de bedoeling dat evenementen worden gehouden in de plastic bollen zolang ze in de Schiehaven dobberen.

Hoe lang het Drijvend Paviljoen in deze haven blijft liggen, is onbekend. Alles hangt af van een onderzoek naar de aanwezigheid van bommen uit Tweede Wereldoorlog in de haven voor de deur van de RDM Campus. "Pas als we zeker weten dat er geen explosieven liggen, kunnen we ook daar aanlegpalen laten slaan."

Op Heijplaat hebben de Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam, aldus de gemeentewoordvoerder, vergevorderde plannen om het Drijvend Paviljoen te gebruiken voor bijeenkomsten en andere evenementen op het vlak van energietransitie en duurzaamheid. Definitief is dat voornemen echter nog niet.

Het door Deltasync en Public Domain Architects ontworpen Drijvend Paviljoen arriveerde in 2010 in Rotterdam. Het bouwwerk bestaat uit drie aan elkaar geschakelde halve bollen, waarvan de grootste een diameter van 24 meter en een hoogte van 12 meter heeft. Alles bij elkaar kunnen zo'n vijfhonderd mensen in het paviljoen worden ontvangen.