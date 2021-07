Een 38-jarige Rotterdammer is in de nacht van zaterdag op zondag door de politie aangehouden, omdat hij een vuurwapen bij zich leek te hebben. Buurtbewoners belden de hulpdiensten, nadat ze hem met een "lang wapen" op de galerij van een flat aan de Springerstraat in Het Lage Land zagen lopen.

Vanwege de mogelijk gevaarlijke situatie viel het Team Parate Eenheid, een speciale eenheid van de politie, de woning van de man binnen. Daar werd een lang, groot wapen gevonden. Na onderzoek bleek het om een airsoftwapen te gaan, dit is een balletjespistool.

Op sociale media attendeert de politie mensen die een speelgoedwapen in huis hebben. "Wees gewaarschuwd en voorkom onverwacht bezoek of een aanhouding met getrokken wapens."